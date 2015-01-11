В детском оздоровительном лагере «Отважных» стартовала первая смена.

Ее тема - «Театральный квАРТал». Лагерь приветливо распахнул свои ворота и встретил детей. Этого события с нетерпением ждали и дети, и родители, и работники лагеря. Летний отдых лучше проводить в кругу друзей. Для сплочения детских коллективов в первый же день были проведены огоньки знакомств «Найди свою роль», а также творческий проект «История лагеря», на котором ребята знакомились с лагерем в игровой форме.

Ещё одна важная сцена в нашем театральном действии – спорт. Открытие Спартакиады и спортивные состязания займут достойное место в нашем театре. Все отряды участвовали в спартакиаде «Театр спорта», во время которой проявили ловкость, смелость, спортивные навыки и умения, и что, самое главное, болели друг за друга. Фееричным завершением знакомства с «Отважных» стала театральная гостиная «Вожатый без маски», на которой были представлены яркие номера, веселые сценки, заводные танцы.

На протяжении всего спектакля детей ждёт ещё много интересных сцен и неожиданных поворотов сценария. Не будем пока раскрывать всех театральных задумок и режиссёрских находок. Пойдём по сценарию.

Итак, занавес открыт, чемоданы распакованы, задорный смех и отличное настроение выпущены в свободное плавание. На авансцену вышли игры, песни, танцы, дискотеки, флешмобы, креатив. Первое действие нашего театрального квартала началось!

Пресс-центр ДОЛ «Отважных» МБУ ДО «ДТДиМ» г. Озерск.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51257/