Сотрудниками УМВД России по ЗАТО г. Озерск задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в краже имущества из квартиры.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило обращение от местной жительницы, которой соседи сообщили о том, что неизвестный проник в ее квартиру через балкон. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По данному адресу также прибыли медики, которые забирали в медицинское учреждение мужчину с травмами. В ход мероприятий полицейские установили, что в ночное время, компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, не смогла попасть в квартиру. Тогда у одного из приятелей возникла идея открыть входную дверь, проникнув внутрь через балкон квартиры этажом выше.

Для осуществления плана мужчина воспользовался незапертым выходом на чердак, проник на крышу жилого многоквартирного дома, после чего выбил балконное окно в чужом жилье, а затем открыл балконную дверь квартиры на 5 этаже. Оказавшись в помещении, озерчанин решил похитить имущество из этой квартиры: 3 акустические колонки, 3 рулона обоев и рулон линолеума, опрыскиватель для цветов, сумку с ноутбуком и охлаждающей подставкой. Спустив украденные вещи, завязанные в штору для ванной, злоумышленник хотел попасть на балкон своего друга. Привязав плед к раме остекления, он начал спускаться, однако конструкция не выдержала, и мужчина упал на ветки растущих под окнами деревьев. Услышав звук падения, соседи вызвали скорую помощь.

Похищенное имущество на сумму 45 000 рублей изъято, в ближайшее время будет возвращено.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.