6 июня в Озёрске по традиции отметили Пушкинский день.

Напомним, что именно в этот день в 1799 году в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин. День рождения поэта стал Международным днём русского языка.

Торжественное открытие «Пушкинских сезонов» прошло у главного входа в Центральную городскую библиотеку. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились начальник Управления культуры администрации Светлана Степанова, заместитель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков:

– Когда готовился к нашей встрече, я задал себе несколько вопросов, о которых мы сейчас часто задумываемся в свете последних событий в мире. Я подумал: а можно ли считать себя русским человеком, если в детстве ты не читал сказки Пушкина? Мы часто называем русский язык великим и могучим. А в чём же заключается величие нашего родного языка, почему его так боятся, что даже запрещают? Потому что язык – это не просто средство общения между людьми одной национальности, это квинтэссенция всей истории, культуры, знаний народа. Чем богаче история, тем мощнее язык. Я желаю всем нам всегда помнить о традициях. Этот памятник Пушкину был установлен к 200-летию поэта, и через два года мы здесь соберёмся вновь, чтобы отметить 225-летие со дня его рождения.

По традиции к памятнику Александра Пушкина были возложены цветы.

Далее в библиотеке началась программа «Пушкинские сезоны». В фойе библиотеки прозвучало стихотворение «Я помню чудное мгновенье» в исполнении библиотекарей и гостей праздника, состоялся импровизированный флэш-моб.

Непредсказуемо, необычно и азартно прошел Первый «Пушкинский турнир» по чтению вслух по правилам «Открой рот». Читчики (так называют участников турнира) читали отрывки из прозы и поэзии А.С. Пушкина. В выступлении каждого конкурсанта было что-то особенное, что получалось лучше, чем у других, поэтому проигравших не было. Но конкурс есть конкурс, и в нем должен быть победитель. Им стала Маргарита Шакирова.

В выставочном зале театр кукол «Золотой петушок» представил соломенную сказку «Как царь русский дочек замуж отдавал за женихов французских». Звонкий смех детворы, звучание французской музыки на баяне и русские народные запевы стали праздником для души.

После спектакля начали работать площадки. На «Литературных сезонах» в читальном зале прошли встречи с бардами и поэтами из «Объединения свободного творчества» (Снежинск), «РАЙские яблоки» (Касли) и озёрскими авторами литературного объединения «Синегорье».

На площадке читального зала были представлены экспонаты интерактивного музея современной этнографии «Исчезающая старина» Детского эколого-биологического центра.

На площадке «Приют трудов и вдохновенья» прошли мастер-классы «Солома» и уже знакомые «Береста» и «Оригами». Мастер классы – неотъемлемая часть вечера. От участников требовались только хорошее настроение, вдохновение и желание творить. Многие впервые работали в такой технике. Но самое главное у всех получилось, каждый ушел домой со своей работой.

На площадке книгохранения состоялась экскурсия «Мода пушкинской эпохи». Одежда в жизни Пушкина играла не последнюю роль. С помощью «волшебного цилиндра» Кота Учёного гости легко перемещались на 200 лет назад в 19 век. О костюме пушкинского времени можно судить по картинам художников О. Кипренского, В. Тропинина, Г. Чернецова, фотокопии которых были представлены в ходе экскурсии. Гостям можно было примерить костюмы и сфотографироваться с Ученым Котом.

В интернет классе царил «Интерактивный Пушкин». Дети рисовали портреты поэта, героев его сказок, а самые маленькие смотрели мультфильмы.

Без гаданий по пушкинской строке уже не обходится ни один пушкинский вечер. «Что день грядущий нам готовит?» – с этой фразой подходили к цыганкам погадать. Гости вечера задавали важные для них вопросы, а ответ искали по томикам прозы и стихов Пушкина.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/51271/