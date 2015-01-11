Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области/

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов отменил обязательную вакцинацию, которая была введена для отдельных категорий граждан по эпидпоказаниям в октябре и ноябре 2021 года. Соответствующее постановление было подписано накануне, 6 июня.

«По состоянию на 6 июня 2022 года уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди отдельных категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации по эпидпоказаниям, превышает 90%»,

— отмечает Семенов.

И отменяет изданные раньше постановления начиная с 6 июня.

Напомним, ранее обязательная вакцинация была введена:

— для студентов колледжей, техникумов и вузов;

— для пенсионеров старше 60 лет;

— а также для людей, которые в силу своей профессии относятся к группам риска (полный перечь можно увидеть по этой ссылке).

При этом уровень коллективного иммунитета в Челябинской области на начало июня составляет 33,9%. Поэтому добровольная вакцинация граждан от коронавируса продолжается.

«Единственной, по-настоящему действенной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация и своевременная ревакцинация. В условиях пандемии ставить прививку необходимо каждые полгода. Это позволит поддерживать напряженный иммунитет»,

— напоминают в Минздраве Челябинской области.

Поставить прививку можно в медицинской организации по месту прикрепления либо в мобильных пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах Южного Урала, график есть на сайте коронавирус74.рф.

Записаться на прививку можно по телефону 122 и на портале госуслуг.

Ранее в Челябинской области отменили обязательный масочный режим. При этом жителям региона по‑прежнему рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 97 положительных результатов, среди заболевших есть 10 школьников.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-otmenili-v-chelyabinskoy-oblasti/