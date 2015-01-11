В Челябинскую область завезли более 100 тонн арбузов.

С началом летнего сезона в Челябинскую область начали активно завозиться арбузы из республик Средней Азии и Ирана. Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали поступление на территорию региона более 100 тонн арбузов, сообщили в ведомстве.

«Сейчас на складах временного хранения находится почти 21 тонна узбекских, 42 тонны казахских и 37,6 тонны иранских арбузов. Они уже прошли фитосанитарный контроль и допущены к последующей реализации на территории области или отправке в другие регионы России»,

— добавили в ведомстве.

Многотонные фуры со свежими овощами и фруктами из стран Средней Азии ежедневно пересекают российско-казахстанскую границу. Везут из соседних республик на рыночные развалы региона бакинские помидоры, ташкентские сливы и абрикосы, из Турции — клубнику и черешню, из Ирана — сладкие арбузы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskuyu-oblast-zavezli-bolee-100-tonn-arbuzov/