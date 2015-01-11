Вниманию водителей!

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа информирует жителей округа:

в период с 8 по 13 июня 2022 г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа по ул. Бажова (от ул. Строительная до ул. Космонавтов).

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники, освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51288/