В преддверии Дня России состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам.

В преддверии празднования Дня России в депутатском центре Озерского городского округа прошло торжественное вручение паспортов юным жителям города.

13 школьников Озерска получили свой первый в жизни паспорт гражданина Российской Федерации.

Со знаменательным событием 14-летних озерчан поздравили заместитель начальника отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск капитан полиции Максим Мясников, председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер, и представители депутатского корпуса Валентина Сылько и Василий Сметанин, руководитель аппарата территориальной избирательной комиссии Луиза Сайдуллина, а также заместитель начальника Озерского многофункционального центра Светлана Ушакова.

Все гости выступили с напутственными словами, пожелав ребятам в дальнейшем быть достойными гражданами своей страны, любить Родину и реализоваться в жизни, а также бережно относиться к главному документу гражданина Российской Федерации, помнить о правах и обязанностях.

Для всех собравшихся главный библиотекарь читального зала Озерской городской библиотеки Галина Сергеева подготовила презентацию об истории предстоящего праздника, а также провела тематическую викторину.

Вместе с паспортами новоиспечённым - полноценным гражданам Российской Федерации были вручены памятные подарки, а в завершении мероприятия сделаны традиционные фото на память.