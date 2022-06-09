В Ростуризме сообщили о досрочном окончании 15 июня продаж путевок по детскому кешбэку.

Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что динамика спроса на них в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели.

- С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать, - сказала Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что динамика спроса на путевки в детские лагеря с кешбэком в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. К началу июня по программе уже куплено более 550 тыс. путевок, а загрузка в лагерях - участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые к ней подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные. Догузова напомнила, что на программу в этом году выделено 7,5 млрд рублей, и на текущий момент почти все эти денежные средства вернулись на карточки родителей в виде 50-процентного кешбэка.

Руководитель ведомства также отметила, что отправить ребенка на отдых в рамках программы можно на протяжении всего лета и вплоть до конца сентября, как и планировалось. Ограничений по количеству поездок по программе на одну семью нет, то есть кешбэк можно получить с каждой путевки, что особенно удобно и выгодно многодетным семьям, добавила она.

О программе

Продажи по программе детского кешбэка стартовали 31 марта. Предполагалось, что они продлятся до конца лета. Согласно условиям программы, поездка должна быть оплачена картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После этого в течение пяти дней на нее автоматически вернется половина стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

В связи с этим, изменены сроки приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря «Орленок», «Звездочка», «Отважных»:

с кешбэком:

- на 3 смену с 9:00 11 июня 2022г. до 24:00 12 июня 2022 г.;

- на 4 смену с 9:00 13 июня 2022г. до 24:00 14 июня 2022 г.

Сроки приобретения путевок без кэшбэка остаются прежними в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Озерского городского округа от 18.03.2022 № 771 «Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2022 года».

По всем вопросам необходимо обращаться в МБУ ДО «ДТДиМ».

Информация Управления образования.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51320/