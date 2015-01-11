На пляже «Нептун» состоится SUP-фестиваль.

Друзья! Мы приглашаем всех, кто ждал лета, принять участие в масштабном SUP-фестивале!
В программе мероприятия планируется:
-массовый заплыв на сап-бордах
-мастер-класс по сап-йоге от Ирина Назаровой
-лотерея для участников фестиваля
-брейк-баттл от школы "Закрути"
-DJ
-фотограф
-барбекю-party
Так же пройдут соревнования с призами от спонсоров:
Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым
Reforma
Компьютерный клуб TIMELESS | Озерск
Ирина Назарова
Фестиваль пройдёт при информационной поддержке УКС-ТВ и Озёрск.ru — Все новости Озёрска!
Принять участие может любой желающий.
Если у вас есть свой сап, доставайте его с антресолей, для вас участие будет бесплатное!
Для тех, кто не сможет принять участие в заплыве, будет много активностей на берегу.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ по тел: 89193062987 или в директ.
Встречаемся 18.06 в 12:00 на пляже "Нептун" у крц "Айвенго".