На пляже «Нептун» состоится SUP-фестиваль.

Друзья! Мы приглашаем всех, кто ждал лета, принять участие в масштабном SUP-фестивале!

В программе мероприятия планируется:

-массовый заплыв на сап-бордах

-мастер-класс по сап-йоге от Ирина Назаровой

-лотерея для участников фестиваля

-брейк-баттл от школы "Закрути"

-DJ

-фотограф

-барбекю-party

Так же пройдут соревнования с призами от спонсоров:

Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым

Reforma

Компьютерный клуб TIMELESS | Озерск

Ирина Назарова

Фестиваль пройдёт при информационной поддержке УКС-ТВ и Озёрск.ru — Все новости Озёрска!

Принять участие может любой желающий.

Если у вас есть свой сап, доставайте его с антресолей, для вас участие будет бесплатное!

Для тех, кто не сможет принять участие в заплыве, будет много активностей на берегу.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ по тел: 89193062987 или в директ.

Встречаемся 18.06 в 12:00 на пляже "Нептун" у крц "Айвенго".