К концу недели в Челябинской области потеплеет до 29 градусов.

К концу рабочей недели в Челябинской области установятся, наконец, летние температуры – днем воздух будет прогреваться до 27-29 градусов.

Почти 30-градусная жара установится на Южном Урале к пятнице. До этого, в среду и четверг, 15-16 июня, будет чуть прохладнее: от 7 до 14 градусов ночью (в среду местами в горах и низинах – до плюс 4), днем – от 22 до 28 градусов.

Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный, чуть более порывистый в среду (до 13 м/с), он почти утихнет к пятнице.

В регионе будет наблюдаться переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Добавим, 15-17 июня в восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность.

https://dostup1.ru/society/K-kontsu-nedeli-v-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-29-gradusov_150805.html