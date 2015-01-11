Отдел ЗАГС информирует: статистика за май 2022 года.

В июне 2022 года южноуральские семьи с детьми получат повышенные пособия и выплаты. Их размер увеличен на 10%, а сама выплата будет проходить в два этапа, сообщает в среду, 15 мая, Минсоц Челябинской области. Подробнее
Участники информационно-технологического экспертного совета Росатома посетили площадку Регионального центра облучательных технологий «Эра» (резидент ТОСЭР «Озёрск») и ознакомились с возможностями использования ионизирующих излучений для нужд различных отраслей. Подробнее
Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция «Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 06.06.2022г. по 12.06.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее