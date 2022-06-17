Новости с Александрой Лебедевой (19.06.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
- Досрочно завершились продажи путевок по детскому кешбэку.
- Челябинская область получила рекордное количество президентских грантов.
- "Озерская ветстанция" приглашает принять участие в акции по чипированию домашних животных.
- В Озерске прошла акция «Зеленое сердце города».
- В Театре кукол "Золотой петушок" появилась новогодняя ель.
- В Кыштыме прошел футбольный марафон с участием самых маленьких футболистов.