Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.

С 17 июня на территории Озерского городского округа проходят школьные выпускные вечера. Все мероприятия находятся под особым контролем УМВД России по ЗАТО г.Озерск.

Охрану правопорядка и общественной безопасности в ходе праздничных мероприятий совместно с сотрудниками Управления осуществляли другие силовые структуры, представители добровольной народной дружины и работники частных охранных организаций.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы ДПС ОГИБДД осуществляли распределительно-регулировочные действия.

В преддверии выпускных вечеров сотрудниками полиции были проведены рабочие встречи с директорами образовательных организаций и родительскими комитетами по вопросам обеспечения безопасности выпускников в период проведения торжественных мероприятий. Кроме того, сотрудники полиции провели беседы с работниками торговых точек об административной и уголовной ответственности за реализацию подросткам спиртных напитков.

Принимаемые меры безопасности направлены на обеспечение охраны, личной и имущественной безопасности, а также предотвращение правонарушений и преступных посягательств.