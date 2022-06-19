Статистика по ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России с 6 по 19 июня 2022 года.

В период с 6 по 19 июня 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме.

За прошедшие две недели бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 696 раз, из них 23 - ложные. В поселках Новогорный – 59 раз, Метлино – 24. Ложных не было. Основная причина вызовов – повышение артериального давления.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи были доставлены 57 человек, самостоятельно обратились 294 гражданина. 60% случаев обращений составляют различные травмы. Еще 130 человек обратились в приемное отделение с укусами клещей.

440 взрослых больных и 43 ребенка были госпитализированы в различные стационарные отделения Клинической больницы №71.

Было выполнено 63 хирургических операции.

В акушерском отделении было принято 13 родов.

Детская поликлиника приняла 496 вызовов по всему Озерскому городскому округу. У детей наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ, диагностировано 332 случая. Однако увеличивается число пострадавших от укусов клещей – 44 ребенка. Шестерым детям проведена иммунопрофилактика.

По данным на 19.06.2022 года в ОГО привито от ковида первым компонентом вакцины – 230 детей, двумя компонентами – 225.

В call-центре городских поликлиник было принято 1625 обращений от взрослого населения. По городу Озерску диагностировано 261 случай ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 16, Новогорный – 20.

Увеличивается количество взрослого населения, пострадавшего от укусов клещей: 89 человек - из Озерска, 33 – из п. Новогорный, 7 – из Метлино. Госпитализирован четвертый человек, у которого диагностирован клещевой вирусный энцефалит.

Вакцинировано от ковида в Озерске 30 человек, ревакцинировано – 488. В поселке Новогорный ревакцинацию прошли 12 человека. В Метлино – 1 и 15.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России