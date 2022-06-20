К главному празднику озерчан подготовлен уникальный проект.

При содействии Корпоративной академии Росатома «Маяк» и профсоюз предприятия совместно с администрацией округа подготовили для озерчан уникальный проект, посвященный одной из базовых ценностей отрасли – безопасности.

Праздничная программа начнётся в 16:00 часов, она развернётся на площадках Парка культуры и отдыха. Открытие пройдёт на сцене у входной группы. Ведущий праздника – Александр Пушной, известный российский музыкант, шоумен, теле-и радиоведущий отправится вместе с участниками квеста по активностям.

Организаторы подготовили свыше 20 тематических площадок-станций для мальчишек-девчонок и их родителей (роль ведущих большинства из них активно взяли на себя «маяковцы»). Участники праздника-фестиваля смогут проявить себя, например, на «Фабрике безопасности» (изготавливая кормушки для птиц), на полосе препятствий (преодолеть которую сможет лишь самая дружная и компетентная в вопросах безопасности сборная). Обширное поле деятельности отведено для маленьких озерчан: площадка «Рисунок на асфальте», площадка, где предполагается серия интерактивных научных опытов под руководством сотрудники ЦЗЛ «Маяка», площадка «Охота на риски», а также специальные мастер-классы по безопасности для любителей самокатов и сапсерфинга. Выставка средств индивидуальной защиты самых распространенных в Озерске профессий (медиков, поваров, сварщиков), показательные выступления пожарных и веселые старты от огнеборцев …– занятие по душе найдут озерчане всех возрастов. Те, кто предпочитает пешие прогулки, смогут пройти с инструктором по лесной экотропе.

Параллельно с интерактивной программой в 16:15 на летней эстраде у входной группы начнётся концертно-игровая программа по безопасности «Острожно, Красная шапочка», подготовленная Культурно-досуговым центром. В 17:15 здесь же театр кукол «Золотой петушок» представит зрителям спектакль «Дорожная азбука» (веселые разноцветные человечки расскажут, как вести себя на дорогах), а в 18:15 актеры театра «Наш дом» и студенты ОГКИ покажут интерактивное представление «Плыть или лететь?» - в игровой форме зрители узнают ответ на этот вопрос с точки зрения ОБЖ. В 19:15 праздничную программу на летней эстраде продолжат выступления детских творческих коллективов Культурно-досугового центра.

С 20:00 массовое действие будет проходить на стадионе «Труд». Самые дружные семейные команды, успешно прошедшие не менее 10 обязательных активностей (площадок-станций), смогут принять участие в розыгрыше главных призов праздника - велосипедов. Розыгрыш состоится на главной сцене в 20:00 часов (для участия необходимо личное присутствие).

В 20:30 - начало концерта с участием местных рок-групп и приглашённых коллективов, перед озерскими зрителями выступят: группа “Гамбит», поп панк супергруппа «Приключения электроников» и «Рокострова».

После концерта, в 22:45 будет дан праздничный салют.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51410/