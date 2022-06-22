Городская афиша на 25-26 июня.

В эти выходные отмечаем День города и "Маяка"!

Но и помимо праздничной программы, есть еще много чего интересного - загляните в нашу афишу!

Озерск и его окрестности

ВСЕ ВЫХОДНЫЕ:

глк "Егоза"

25 июня

с 11:00 до 16:00 работает ПОДЪЁМНИК для райдеров Байк Парк Егоза

-Подъёмник

-Трассы

-Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от Экстремальный Урал 74

26 июня

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ

График работы Детского парка.

Лодочная станция приглашает:

25 июня, суббота

С 14.00 Городской парк

День города и "Маяка"! Два десятка тематических площадок, розыгрыши, конкурсы и салют - такого Озерск ещё не видел! В этот день в гости к нам приедет известный музыкант и шоумен Александр Пушной. Он станет ведущим фестиваля и пообещал, что это будет феерично!

18.00 Летний театр в Городском парке.

В рамках празднования дня города пройдёт игровая программа для детей "Плыть или лететь". Актриса театра "Наш дом" подготовила интерактивное представление и интересные конкурсы.

Вход свободный!

26 июня, воскресенье

10.30 Летнрй театр в Городском парке.

"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин

Сказка для малышей (0+)

12-18.00 пляж Нептун

Открытие SUP-сезона 2022!

Программа:

12:00 —; регистрация участников;

13:00 —; обучение и катание на сап-бордах для всех желающих;

брейк-данс шоу;

14:00 —; соревнования на сап-бордах;

15:00 —; награждение участников;

16:00-18:00 —; свободное катание.

18.00 Летний театр в Городском парке

"Баба Шанель" Н.Коляда

Комедия (12+)

Материал подготовила Александра Лебедева.