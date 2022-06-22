Городская афиша на 25-26 июня.

В эти выходные отмечаем День города и "Маяка"!
Но и помимо праздничной программы, есть еще много чего интересного - загляните в нашу афишу!
Озерск и его окрестности
ВСЕ ВЫХОДНЫЕ:
глк "Егоза"
25 июня
с 11:00 до 16:00 работает ПОДЪЁМНИК для райдеров Байк Парк Егоза
-Подъёмник
-Трассы
-Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от Экстремальный Урал 74
26 июня
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ
График работы Детского парка.
Лодочная станция приглашает:
25 июня, суббота
С 14.00 Городской парк
День города и "Маяка"! Два десятка тематических площадок, розыгрыши, конкурсы и салют - такого Озерск ещё не видел! В этот день в гости к нам приедет известный музыкант и шоумен Александр Пушной. Он станет ведущим фестиваля и пообещал, что это будет феерично!
18.00 Летний театр в Городском парке.
В рамках празднования дня города пройдёт игровая программа для детей "Плыть или лететь". Актриса театра "Наш дом" подготовила интерактивное представление и интересные конкурсы.
Вход свободный!
26 июня, воскресенье
10.30 Летнрй театр в Городском парке.
"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин
Сказка для малышей (0+)
12-18.00 пляж Нептун
Открытие SUP-сезона 2022!
Программа:
12:00 —; регистрация участников;
13:00 —; обучение и катание на сап-бордах для всех желающих;
брейк-данс шоу;
14:00 —; соревнования на сап-бордах;
15:00 —; награждение участников;
16:00-18:00 —; свободное катание.
18.00 Летний театр в Городском парке
"Баба Шанель" Н.Коляда
Комедия (12+)
Материал подготовила Александра Лебедева.