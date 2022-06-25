Внимание! Мероприятие отменяется!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Подробнее
В связи с проведением открытого Чемпионата и Первенства Челябинской области и Озерского городского округа по триатлону, паратриатлону и акватлону, 25.06.2022 г. в поселке Метлино, по ул. Береговая и ул. Белинского с 10:00 час. до 16:00 час. будет временно перекрыто движение автотранспорта. Подробнее
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г.Озерск ликвидировали притон для потребления наркотических средств, организованный в садовом доме в поселке Татыш. Подробнее