О переносе сроков отключения горячего водоснабжения.

Уважаемые жители г. Озерска!

В связи со сложившимися погодными условиями и неблагоприятным прогнозом на ближайшее время внесены изменения в сроки планового отключения горячего водоснабжения в г. Озерске с 00:00 часов 04 июля 2022 года на 00:00 часов 11 июля 2022 года, подача ресурса прекратится на две недели.

Напомним, что принимаемые меры необходимы для проведения технических и регламентных работ на тепловых сетях, для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к новому отопительному сезону.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51470/