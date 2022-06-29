Южный Урал выходит из холодной погодной аномалии.

Арктический холод, накрывший Челябинскую область, начал отступать – уже с 30 июня синоптики прогнозируют постепенное потепление.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в четверг на территории региона ожидается от 17 до 22 градусов, по-прежнему облачно с прояснениями, небольшой дождь и ветер с порывами до 14 м/с. В Челябинске в этот день – плюс 18-20, так же облачно, но без осадков.

К пятнице температуре еще немного повысится – 18-23 по области и 19-21 в Челябинске. По региону возможны кратковременные дожди с грозами, в областном центре – без осадков. Ветер стихнет до 3-8 м/с.

В субботу, 2 июля, воздух прогреется до 20-25 градусов. Дождя не ожидается, и будет проглядывать солнце.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnyy-Ural-vyhodit-iz-holodnoy-pogodnoy-anomalii_151373.html