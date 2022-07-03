Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса.

Россия отменяет ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса в марте 2020 года, – границы будут открыты с 15 июля 2022.

Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

Кроме того, оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются.

https://dostup1.ru/society/Rossiya-snimaet-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-vvedennye-iz-za-koronavirusa_151500.html