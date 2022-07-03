Статистика по ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России с 20 июня по 3 июля 2022 года.

В период с 20 июня по 3 июля 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме.

За прошедшие две недели бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 588 раз, из них 23 - ложные. В поселках Новогорный – 43 раза (3 – ложных), Метлино – 23. Основная причина вызовов – сердечно-сосудистые заболевания.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи были доставлены 62 человека, самостоятельно обратились 318 граждан. 70% случаев обращений составляют различные травмы. Еще 82 человека обратились в приемное отделение с укусами клещей.

480 взрослых больных и 57 детей были госпитализированы в различные стационарные отделения Клинической больницы №71.

Было выполнено 84 хирургических операции.

В акушерском отделении было принято 28 родов.

Детская поликлиника приняла 492 вызова по всему Озерскому городскому округу. У детей диагностировано 373 случая ОРВИ. От укусов клещей пострадало 17 детей.

По данным на 03.07.2022 года в ОГО привито от ковида первым компонентом вакцины – 230 детей, двумя компонентами – 226.

В call-центре городских поликлиник было принято 1526 обращений от взрослого населения. По городу Озерску диагностировано 154 случая ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 11, Новогорный – 12.

Вакцинировано от ковида в Озерске 43 человека, ревакцинировано – 350. В поселке Новогорный вакцинировано - 5, ревакцинацию прошли 11 человека. В Метлино – 1 и 19.

Количество взрослого населения, обратившегося к врачу с укусами клещей за две прошедших недели, составляет: 75 человек - из Озерска, 12 – из п. Новогорный, 9 – из Метлино. На сегодняшний день госпитализировано с диагнозом клещевой вирусный энцефалит 5 человек, из них 1 ребенок. И, впервые с 2001 года, зарегистрирован один случай с летальным исходом. Количество пострадавших от укусов клещей в сравнении с прошлым годом за аналогичный период увеличилось в 1,8 раза. Будьте бдительны и внимательно относитесь к своему здоровью. Если вас укусил клещ, обязательно исследуйте его в лаборатории, и обратитесь к врачу.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51545/