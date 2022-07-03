«Уралэнергосбыт» предлагает разные варианты оплаты без комиссии.

С 1 июля 2022 г. во всех в отделениях Почты России начнут взимать комиссию за услугу проведения платежа по электроэнергии. Во избежание лишних трат поставщик электроэнергии «Уралэнергосбыт» советует воспользоваться онлайн-сервисами компании или сервисами Сбербанка.

В личный кабинет «Уралэнергосбыт» можно перейти на сайте компании или скачать приложение на телефон. Для регистрации необходимо указать номер телефона, электронную почту, придумать пароль и добавить лицевые счета – номера абонентов. В личном кабинете можно оплачивать услуги, передавать показания, следить за начислениями и скачивать квитанции. Без регистрации можно произвести оплату на сайте «Уралэнергосбыт» в разделе «Оплата» через интернет-эквайринг. Все онлайн-сервисы компании доступны 24/7. Оплата без комиссии производится с любой банковской карты.

Те, кто не доверяет интернет-платежам, могут воспользоваться устройствами самообслуживания, установленными в офисах компании. Через инфоматы можно оплачивать услуги и передавать показания. Инструкция самообслуживания расположена рядом с каждым умным устройством.

Оплата без комиссии наличными принимается в отделениях Сбербанка, а также через банкоматы и терминалы. Держатели банковских карт могут воспользоваться удобным приложением или личным кабинетом Сбербанк Онлайн.

«Мы предлагаем разные варианты оплаты без комиссии. Благодаря нашему сотрудничеству со Сбербанком оплату можно произвести в любом отделении или воспользоваться дистанционными способами, при желании можно настроить автоплатеж, контролировать расход и просматривать квитанции. Мы понимаем, что не все пожилые люди готовы освоить онлайн-платежи. Но для этого есть дети и внуки. Даже проживая в другом городе или регионе, можно оплачивать счета за родных. Для передачи показаний и оплаты электроэнергии достаточно одного звонка и двух кликов в телефоне – это так мало, чтобы сделать близких счастливыми», – добавил первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Напомним, сумму комиссии за услуги проведения платежей определяют банки.

С уважением, пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51543/