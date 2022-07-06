С Днем семьи, любви и верности!

Со среды, 6 июля, в Челябинской области стартовала вторая волна приемной кампании в первые классы. На этом этапе семьи могут подать заявление в школу «не по прописке», а в ту, в которую хочется. Но при условии, что здесь остались свободные места для приема. Подробнее
В этом году в Озерском городском округе государственную итоговую аттестацию проходил 351 выпускник. Традиционно средний балл по основным предметам превысил общероссийские показатели. Две выпускницы набрали по сто баллов на экзаменах по русскому и английскому языку. Подробнее
С 1 июля 2022 г. во всех в отделениях Почты России начнут взимать комиссию за услугу проведения платежа по электроэнергии. Во избежание лишних трат поставщик электроэнергии «Уралэнергосбыт» советует воспользоваться онлайн-сервисами компании или сервисами Сбербанка. Подробнее