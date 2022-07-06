В Озерске прошёл турнир по настольному теннису памяти Виктора Коныгина.

26 июня и 3 июля в СК "Авангард " (микрорайон Татыш) при поддержке МБУ "Арена" и Управления по физической культуре и спорту был организован традиционный открытый личный Кубок Озёрского городского округа по настольному теннису, посвящённый памяти Виктора Владимировича Коныгина.

Любители этого вида спорта помнят Виктора Владимировича как настоящего энтузиаста, который сам любил теннис, активно продвигал его, был талантливым организатором и авторитетным наставником. Виктор Владимирович делал все от него зависящее для развития любимого вида спорта, порой сам изготавливал инвентарь.

26 июня соревновались ветераны 50 лет и старше.

Женщины:

1. Санникова Светлана (Озерск)

2. Панова Надежда (Снежинск)

3. Майорова Ирина (Снежинск )

Мужчины:

1. Зеленин Андрей (Озёрск)

2. Иванов Сергей (Озёрск )

3. Постников Валерий (Вишнёвогорск)

3 июля разыграли переходящий кубок все желающие без ограничения пола и возраста.

1.Юрин Артём (Челябинск )

2. Гулиев Максим (Челябинск )

3. Фазылов Сергей (Озёрск)

После турнира его участники посетили могилу Виктора Владимировича Коныгина, возложили у памятника цветы.

Информация и фото управления по физической культуре и спорту.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51581/