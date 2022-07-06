Всех с наступлением летних жарких выходных!
Афиша 8-10 июля!
Озерск и его окрестности:
Все выходные!
глк "Егоза":
9 июля, суббота
ОЧНЫЙ ЭТАП ФОТОМАРАФОНА - с 10:00!
Встреча всех людей увлеченных фотографией и борьба за призы от Егозы и Центра развития туризма Кыштыма. ПОДРОБНЕЕ ПРО ФОТОМАРАФОН: https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_9447
С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза
Подъёмник, 6 велотрасс, обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)
А вот прокат в эту субботу, 9.07, прокат работает только
по предварительной записи.
Тел. 8 965 854 25 31
10 июля, воскресенье
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74".
График работы Детского парка:
График работы Лодочной станции:
8 июля, пятница
С 17 до 19.00 Детский парк.
"Фестиваль СемьЯ" и "Летний калейдоскоп".
10 июля, воскресенье
12.00 Детский парк
Развлекательная программа "Летний калейдоскоп"
Материал подготовила Александра Лебедева.