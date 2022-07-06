Всех с наступлением летних жарких выходных!

Афиша 8-10 июля!

Озерск и его окрестности:

Все выходные!

глк "Егоза":

9 июля, суббота

ОЧНЫЙ ЭТАП ФОТОМАРАФОНА - с 10:00!

Встреча всех людей увлеченных фотографией и борьба за призы от Егозы и Центра развития туризма Кыштыма. ПОДРОБНЕЕ ПРО ФОТОМАРАФОН: https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_9447

С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза

Подъёмник, 6 велотрасс, обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)

А вот прокат в эту субботу, 9.07, прокат работает только

по предварительной записи.

Тел. 8 965 854 25 31

10 июля, воскресенье

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74".

График работы Детского парка:

График работы Лодочной станции:

8 июля, пятница

С 17 до 19.00 Детский парк.

"Фестиваль СемьЯ" и "Летний калейдоскоп".

10 июля, воскресенье

12.00 Детский парк

Развлекательная программа "Летний калейдоскоп"

Материал подготовила Александра Лебедева.