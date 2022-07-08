Южноуральцы стали чаще жениться.

За последний год жители Челябинской области стали чаще регистрировать браки, чем годом ранее.

Ведомство подготовило статистику ко Дню семьи, любви и верности.

Так, в 2021 году в регионе было заключено 21 тыс. 997 браков (на 18,3% больше, чем в 2020 году), расторгли брак 18 369 супружеских пар (+14,4%). «Коэффициент брачности за год увеличился с 5,4 брака на 1 000 человек населения до 6,4, коэффициент разводимости – с 4,6 развода на 1 000 человек населения до 5,4. На 100 браков в 2021 году приходилось 84 развода (в 2020 году – 86)», – говорится в сообщении.

Впервые зарегистрировали брак в 2021 году 66,2% мужчин и 63,5% женщин (от общего числа вступивших в брак). Повторно оформили брачный союз в 2021 году 33,9% мужчин (из них 32,2% – разведенные, 1,7% – вдовые) и 36,5% женщин (из них 33,5% – разведенные, 3% – вдовые).

В 2021 году наибольшее число женщин (48,6%) и мужчин (46,2%) заключали брак в возрасте 20-29 лет.

В 2021 году в области родилось 33 411 малышей (на 321 ребенка больше, чем в 2020 году), из них в официально зарегистрированном браке родилось 25 680 малышей, что составляет 76,9% от общего числа родившихся детей. Более половины родившихся в 2021 году детей (57,1%) появились на свет у жительниц Челябинской области в возрасте 25-34 лет. Мальчиков традиционно рождается больше, чем девочек: в 2021 году в области родилось 17 085 мальчиков и 16 326 девочек, то есть на 100 девочек родилось 105 мальчиков.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-stali-chasche-zhenitsya_151687.html