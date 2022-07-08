Рекомендации врача ЛФК и спортивной медицины по комфортному прохождению экотроп «Егоза-Сугомак».

Над проектом экотроп "Егоза-Сугомак" работает много людей!

В том числе эксперты в узких областях! Знакомьтесь Светлана Лахтачева - врач ЛФК и спортивной медицины, горнолыжница, турист и шоколатье.

Вместе с ней организаторы подготовили общие рекомендации по прохождению готовых маршрутов проекта.

-Рекомендуем начинать прогулки с самых лёгких маршрутов. Не допуская, неадекватной нагрузки на организм.

-Перед прогулкой не стоит плотно есть. Оптимальным будет перекусить за час до выхода на маршрут.

-С собой нужно взять запас питьевой воды и перекус. Не стоит брать сладкие напитки, они могут вызвать жажду.

-Уделите особое внимание выбору одежды: она должна быть удобной, дышащей, не допускающей перегрева, но защищающей от ветра. В рюкзак стоит положить запасной слой одежды на случай похолодания или дождя. Не забудьте про головные уборы. Обувь также должна быть удобной, не скользкой и поддерживающей голеностоп.

-Не забудьте взять с собой и использовать средства от насекомых (от клещей в первую очередь).

-Гуляя по тропам, не спешите… Вы не идете на рекорд! Сам процесс прогулки и движения должен приносить удовольствие. Не забывайте отдыхать и любоваться природой вокруг.

ТРОПЫ (НЮАНСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ)

Кольцо

Очень мягкий подъём. Небольшая продолжительность.

Этот маршрут можно отнести к первой стадии тренировочного процесса.

Если вы раньше не занимались хождением по лесным тропам или вы восстанавливаетесь после перенесенного заболевания, он для вас.

Панорама

Маршрут для тех, кто уверенно чувствуется себя при хождении по лесу.

Обратите внимание: сначала подъем идет небольшой, но потом становиться крутым. А значит вы можете почувствовать: заложенность в ушах, одышку, головокружение, учащенное сердцебиение.

Тут главное, при малейшем дискомфорте остановиться, успокоить дыхание и восстановить пульс до нормального и только потом продолжить восхождение.

Туда и обратно

Особенность тропы в том, что вы идете в постоянном темпе, без подъёмов и, волей не волей, задерживаетесь на интересных объектах, восстанавливая таким образом деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Сложность тропы только в её продолжительности. Поэтому особенно серьезно просим вас отнестись к тем пунктам, которые мы указали в общих рекомендациях. Этого будет достаточно.

Будьте здоровы!