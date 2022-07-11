На повестке дня — новый облик «старого города».

На прошлой неделе Озерск посетил заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров. Совместно с главой округа Евгением Щербаковым он побывал на нескольких строящихся и действующих городских объектах и обсудил планы в сфере благоустройства.

Большая часть рабочей встречи прошла вне кабинета, Станиславу Мошарову были представлены наиболее масштабные проекты, реализация которых потребовала привлечения средств из бюджетов различных уровней, участия социально ответственного бизнеса и жителей города.

В ходе визита заместитель губернатора сделал остановку на площадке ледовой арены «Высота» и у сквера им. Б.В. Броховича, с интересом осмотрел новое оборудование насосно-фильтровальной станции, реконструируемое здание мастерских школы №37, дворовые территории домов №25 и №29 по пр. Победы, спортивно-оздоровительный комплекс ПО «Маяк» и пляж «Дальний».

Положительно оценив направление развития городской инфраструктуры, Станислав Мошаров обсудил с Евгением Щербаковым не только день сегодняшний, но и ближайшую перспективу: в частности, дальнейшую реализацию в округе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Официального гостя познакомили с результатами рейтингового голосования, в ходе которого жители округа определили приоритеты в сфере благоустройства на 2023 год: ключевым объектом станет сквер 40-летия Победы, расположенный на набережной Иртяша.

Как доложил заместителю губернатора первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, данное общественное пространство – любимое место отдыха озерчан, в его благоустройстве заинтересованы прежде всего жители одного из самых больших и старейших микрорайонов Озерска:

- Пока у нас есть только дизайн-проект (эскиз), но мы начинаем прорабатывать техническое задание, в котором постараемся учесть все важные моменты: замену асфальтового покрытия дорожек, оборудование современного освещения и малых архитектурных форм, восстановление и укрепление подпорных стенок на смотровой площадке в конце главной аллеи, озеленительные мероприятия. Продумаем сооружение парковочных карманов возле сквера.

Все это не изменит функционального назначения сквера – он останется прогулочной зоной и местом, где можно будет отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны и современных локальных конфликтов (мемориальным сооружениям будет уделено особое внимание).

Иван Сбитнев:

- Обновление сквера займет не менее двух лет. Дело в том, что для ведения строительных работ необходим проект на реконструкцию. По предложению заместителя губернатора, в этом году администрация округа проведет конкурсные процедуры по выбору подрядчика сразу на оба этапа, чтобы в 2023-м получить готовую документацию и приступить к реализации мероприятий на объекте, а в 2024 –м завершить проект. Такой подход применяют в областном центре, теперь эту практику попробуем использовать и мы.

В завершение встречи со Станиславом Мошаровым глава округа Евгений Щербаков отметил, что в ближайшие годы и обновленный сквер 40-летия Победы, и еще несколько благоустроительных проектов заметно изменят облик «старого города» и придадут ему импульс развития.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51617/