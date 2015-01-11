Водитель мотоцикла совершил наезд на велосипедиста.

14 июля 2022 года около 20 часов 00 минут по адресу проспект Ленина, 86, водитель мотоцикла «Хонда» 1992 года рождения, двигаясь на высокой скорости, совершил наезд на велосипедиста 1949 года рождения.

тоятельств ДТП по номеру телефона 89514465734.

Госавтоинспекция напоминает правила дорожного движения для велосипедистов.

7-14-летним детям разрешено передвигаться лишь по тротуарам, дорожкам для пешеходов либо пешеходов и велосипедистов, по зонам для пешеходов (пункты 24.3 и 24.4 Правил дорожного движения «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов»).

Лица, достигшие 14-летнего возраста, обязаны ездить по правой стороне дороги либо обочине, если отсутствуют специализированные дорожки. Ехать по дороге допускается в колонне по 1 либо 2 (при наибольшей ширине используемой дороги не больше 75 см). Если нет возможности езды по обочине, разрешено катиться по тротуару (пункт 24.5 Правил).

Перед тем, как начать передвигаться на велосипеде, перестроиться, повернуть (развернуться) и остановиться, гражданин обязан подать установленные ручные сигналы. Перед началом выполнения манёвра необходимо убедиться, что манёвр не создаст помех другим участникам дорожного движения и будет безопасным для самого велосипедиста.

В вечернее либо ночное время, в тоннеле – обеспечить включение осветителей в соответствии с пунктом 19.1 вышеупомянутых Правил. Если их нет, необходимо двигаться в жилете с эффектом светоотражения либо применять иные средства, к примеру, катафоты согласно пункту 24.10 Правил.

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается (п.24.8 ПДД):

управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);

пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Госавтоинспекция призывает водителей обращать внимание на требования дорожных знаков, снижать скорость и воздерживаться от выполнения опасных маневров. Игнорирование определенных ограничений и нарушение правил нередко приводят к потере контроля над управлением транспортного средства и возникновению ДТП.