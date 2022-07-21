Второй этап карточного ремонта начнется в августе.

На этой неделе состоялся аукцион по выбору подрядчика, которому предстоит продолжить карточный ремонт в Озерске. Перечень объектов для восстановительных работ составлен с учётом предписаний ГИБДД и обращений жителей города.

Напомним, что в это году ударными месяцами для дорожных служб стали май и июнь: по двухгодичному контракту был завершен капитальный ремонт Озерского шоссе, а также картами заменено в общей сложности более 24,5 квадратных метров дорожного покрытия. Восстановлены наиболее проблемные участки на ул. Кыштымской, на автодороге Озерск-Кыштым (участок за Кыштымским КПП), на объездном проезде в микрорайоне Заозёрный, в переулке Связи, в старом городе на улицах: Строительная, Советская и Бажова. В новой части города работы по замене асфальтового покрытия были выполнены на улицах: Матросова, Октябрьская, Семёнова.

Второй этап ремонта картами начнётся 1 августа. На улицы Озерского городского округа вновь выйдет техника и рабочие ФГУП «ПО «Маяк». По контракту, который будет заключен после соблюдения всех установленных законом процедур, планируется обновить более 20 тысяч квадратных метров асфальта. Курировать качество и сроки ремонта поручено Управлению капитального строительства администрации.

Важно отметить, что планы карточного ремонта составлялись с учётом предписаний ГИБДД и обращений жителей города. В частности, на втором этапе будет произведена замена асфальта на участках дорог в Озерске: в начале проспекта Ленина, на улицах: Герцена, Кыштымская, Лермонтова, Парковая, Горная, по пути к оздоровительному лагерю «Отважных», на перекрёстке улиц Кирова и Свердлова, где зимой проводились земляные работы (сюда дорожники придут в первую очередь). В том числе ремонт автодорог будет произведён и в микрорайоне Татыш (на ул. Мира и ул. Заводская).

Специалисты УКС пояснили, что для ремонта картами были выбраны именно те участки дорог, где требуется устранить колейность и другие серьезные дефекты полотна, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Средства на оба этапа карточного ремонта – порядка 45 млн рублей - округ получил из областного бюджета.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51720/