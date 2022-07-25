Уважаемые жители Озерского городского округа!

Информируем вас, что подача горячей воды потребителям Озерска начнется 26 июля, с 08:00 часов и будет производиться в течение дня поочередно, по мере готовности магистральных сетей.

Исключение составит микрорайон Татыш, куда горячая вода придет позже, после того, как будет устранен дефект на Аргаяшской ТЭЦ.

Напомним, что в минувшее воскресенье во время испытаний системы теплоснабжения на АТЭЦ произошел прорыв в котлотурбинном цехе. На устранение дефекта брошены все силы. Участок трубопровода будет заменен в кратчайший срок.

В настоящее время достигнута договоренность между РИР и ФГУП «ПО «Маяк» организовать подачу ресурса в город, используя возможности пиковой котельной.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51741/