Информация Управления социальной защиты населения о выплате к Дню пожилого человека.

В августе-ноябре 2022 года будет осуществлена выплата единовременной социальной помощи в размере 700 рублей гражданам, достигшим на 1 октября 2022 года возраста: 55 лет - женщины, 60 лет - мужчины, имеющим регистрацию места жительства в Челябинской области и получающим пенсию не зависимо от ее вида на территории Челябинской области.
Выплаты по 700 рублей будут перечислены на счета граждан, открытые в кредитных учреждениях, с которыми заключены договора на перечисление вышеуказанной выплаты:
- ПАО Сбербанк России;
- ПАО Челиндбанк;
- ПАО Челябинвестбанк;
- ПАО Почта-банк
ФГУП «Почта России» доставляет пособие тем гражданам, которые получают пенсию через почтовые отделения Озерска или другие кредитные организации, не перечисленные выше.
Выплаты пенсионерам силовых структур планируются к перечислению в октябре 2022 года.
Выплата будет производиться по декабрь 2022 года.
Телефоны для справок: 5-92-85, 5-61-17.