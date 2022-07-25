Информация Управления социальной защиты населения о выплате к Дню пожилого человека.

В августе-ноябре 2022 года будет осуществлена выплата единовременной социальной помощи в размере 700 рублей гражданам, достигшим на 1 октября 2022 года возраста: 55 лет - женщины, 60 лет - мужчины, имеющим регистрацию места жительства в Челябинской области и получающим пенсию не зависимо от ее вида на территории Челябинской области.

Выплаты по 700 рублей будут перечислены на счета граждан, открытые в кредитных учреждениях, с которыми заключены договора на перечисление вышеуказанной выплаты:

- ПАО Сбербанк России;

- ПАО Челиндбанк;

- ПАО Челябинвестбанк;

- ПАО Почта-банк

ФГУП «Почта России» доставляет пособие тем гражданам, которые получают пенсию через почтовые отделения Озерска или другие кредитные организации, не перечисленные выше.

Выплаты пенсионерам силовых структур планируются к перечислению в октябре 2022 года.

Выплата будет производиться по декабрь 2022 года.

Телефоны для справок: 5-92-85, 5-61-17.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51752/