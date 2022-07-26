По вопросу горячего водоснабжения необходимо обращаться в управляющие организации.

Уважаемые жители Озерского городского округа!
26 июля, после проведения технических и регламентных работ на тепловых сетях, началась подача горячей воды потребителям Озерска.
В настоящее время магистральные сети заполнены ресурсом. Управляющие организации производят подключение в жилом секторе путем регулировки внутридомовых инженерных сетей.
В случае отсутствия горячей воды, администрация округа рекомендует собственникам жилья обращаться в свои УК по месту жительства.
Список и контактные телефоны управляющих организаций здесь: http://www.ozerskadm.ru/about/kom-hoz/upr_company.php