Сотрудники полиции Озерска продолжают проведение профилактических лекций с жителями города.

На территории Озерского городского округа полицейские постоянно предупреждают граждан об очередных уловках мошенников. Но, несмотря на усилия правоохранительных органов, жертвы преступников всё равно подвергаются обману.

На сегодняшний день общий ущерб потерпевших озерчан от мошеннических действий составил 45 332 000 рублей и число с каждым днем увеличивается. Однако, многие из тех кто подвергается атаке мошенников вовремя реагируют, по рекомендациям полицейских сбрасывают навязчивые звонки и проверяют информацию самостоятельно.

На прошлой неделе состоялось два крупных мероприятия посвященных разъяснению новых мошеннических схем и алгоритмов действий, как не стать жертвами обмана.

Заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г.Озерск майор полиции Артем Мухамедьянов выступил перед служащими Уральского учебного спасательного центра МЧС России в поселке Новогорный. Сотрудникам и членам их семей Артем Раянович привел конкретные примеры зарегистрированных заявлений граждан, пострадавших от мошенников. Наиболее часто в полицию приходят заявители, пострадавшие от звонков «службы безопасности банка», либо аферистов, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов и операторов сотовой связи. Для убедительности в мессенджеры потерпевшем злоумышленники отправляют фотографии удостоверений, а также информацию о состоянии кредитной задолженности. В таких ситуациях важно помнить, что кем бы ни представился телефонный собеседник, если речь заходит о переводе денег с одних счетов на другие или вас убеждают оформить кредит - это мошенники.

Если раньше под влияние аферистов попадали по большей части люди пожилого и среднего возраста, то в последнее время тенденция меняется - молодёжь тоже попадается на уловки злоумышленников. Для преступников теперь не имеет значения пол, возраст, профессия потенциальной жертвы. Поэтому так важно повышать уровень финансовой грамотности среди молодого поколения.

Для наибольшего охвата молодежи в кинотеатре «Октябрь» начальник Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск полковник полиции Кирилл Черепенькин провел профилактическую лекцию для студентов строительных отрядов «Мирный Атом-2022». Среди участников мероприятия были не только студенты нашего города, но и бойцы всероссийской стройки из 23 регионов страны. Во время своего выступления Кирилл Сергеевич общался с ребятами и задавал вопросы о том насколько молодые люди связаны с гаджетами и на каком уровне соблюдают информационную безопасность. Поскольку большее число мошеннических действий происходит в виртуальном пространстве, студентам были даны рекомендации о том как не стать жертвами киберпреступников. «Какими бы ни были предлоги, кем бы вам не представлялись по телефону - не верьте незнакомым людям. Ни в коем случае не сообщайте данные банковских карт, коды от мобильных банков и из входящих сообщений. Не устанавливайте незнакомые приложения на свой смартфон, так вы можете обеспечить удаленный доступ к своему телефону. При совершении покупок или продажи товаров в сети интернет необходимо проверять информацию и ни в коем случае не переходить по ссылкам» - настоятельно рекомендовал полковник полиции Кирилл Сергеевич Черепенькин.