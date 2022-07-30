Какие законы вступают в силу в августе-2022.

В августе в России вступает в силу ряд новвоведений, среди которых индексация пенсий работающим пенсионерам, упрощение регистрации самозанятых и новые правила рекламы молочных смесей.

С сегодняшнего дня увеличится размер пенсии работающих пенсионеров. Пожилые люди, трудившиеся в прошлом году, получат прибавку в зависимости от количества уплаченных в Пенсионный фонд России страховых взносов. Максимальный размер перерасчета составит 354 рубля 30 копеек.

Также вырастет и фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий.

С 1 августа самозанятые смогут вставать на налоговый учет с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги». Раньше это можно было сделать только через приложение «Мой налог» или на сайте федеральной налоговой инспекции. Такое же право появится и у жителей Донецкой и Луганской народных республик и стран Евразийского экономического союза.

Также с сегодняшнего дня федеральная налоговая служба сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике с его согласия, и это не будет считаться разглашением налоговой тайны. Согласие может быть предоставлено как в отношении всех сведений, так и их части, и направлено в ФНС в электронной форме.

С 25 августа вступят в силу поправки в закон об оружии. Так, чинить гражданское и служебное оружие сможет не только производитель, как раньше, но и компании, у которых есть на это лицензия. Однако для того, чтобы отнести оружие в мастерскую, потребуется направление от Росгвардии. Уведомить ведомство необходимо будет и в том случае, если владелец оружия захочет продать его организации, имеющей лицензию на продажу оружия и патронов.

Еще одно нововведение — торговать оружием или патронами смогут только граждане России, не имеющие судимости или для которых не установлен запрет на ведение такой деятельности. Иностранцам и лицам без гражданства заниматься продажей оружия запретят.

Владельцам оружия запретят хранить патроны, которыми они не имеют право пользоваться. Например, нельзя будет хранить патроны для гладкоствольного оружия, если у человека есть разрешение только на травматическое.

Кроме того, россияне не смогут коллекционировать оружие, если у них нет разрешения на его приобретение.

С 27 августа рекламировать детские смеси будут по-новому: в рекламе обязательно должно быть упомянуто о преимуществах грудного вскармливания, особенностях использования сухих смесей и необходимости проконсультироваться со специалистами.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kakie-zakony-vstupayut-v-silu-v-avguste-2022/