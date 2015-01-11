Инспекторы-кинологи приняли участие в проведении праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья.

30 июля на территории конного клуба «Невада» в рамках проекта «Инклюзив» Автономной некоммерческой организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и их семьям «Твердыми шагами» инспекторы центра кинологической службы Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск приняли участие в проведении праздника для особенных детей.

Начальник центра кинологической службы лейтенант полиции Дмитрий Колотушкин и старший инспектор-кинолог ЦКС капитан полиции Екатерина Сайтхужина вместе с четвероногими напарниками бельгийскими овчарками малинуа - Редми и Айконом продемонстрировали собравшимся элементы общего курса дрессировки служебных животных и способности на поиск предметов по их запаху. Наибольший интерес у детей вызвало точное выполнение команд кинологов служебными животными. Наблюдая за четкими действиями собак, ребята искренне благодарили их аплодисментами и восторженными эмоциями. Детям наглядно показали, что постоянные тренировки четвероногих напарников способствуют быстрому и беспрекословному реагированию на команды, что помогает в работе правоохранительным органам.

Это уже не первая встреча кинологов с детьми с ограниченными возможностями. Такие показательные выступления не только интересные и познавательные, они оказывают терапевтическое, эмоциональное и социальное воздействие на детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы мероприятия вручили благодарственное письмо инспекторам-кинологам за сотрудничество и поддержку, и выразили благодарность за подаренную радость и позитивные эмоции детям и родителям.