Детский парк приглашает 7 августа на игровую развлекательную программу «Когда все в парке».

Согласно президентской программе, в этом году в Челябинской области отремонтируют 58 отделений почтовой связи, в том числе в поселке Метлино. Здесь работы шли в течение лета и сейчас близки к завершению. Подробнее
30 июля на территории конного клуба «Невада» в рамках проекта «Инклюзив» Автономной некоммерческой организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и их семьям «Твердыми шагами» инспекторы центра кинологической службы Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск приняли участие в проведении праздника для особенных детей. Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 25.07.2022г. по 31.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее