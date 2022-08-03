Всем приятных, солнечных и веселых выходных!

Афиша на 6-7 августа!

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

глк "Егоза"

6 августа, суббота

С 11:00 до 16:00 работает "Байк Парк Егоза"

-Подъёмник

-6 горных велотрасс

-Обед от шефа (могут заказать все желающие)

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74"

7 августа, воскресенье

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74"

В любой день недели и любое время дня: возможность безгранично гулять пешком или кататься на велосипеде по склонам Егозы и тропам Егоза-Сугомак.

График работы Лодочной станции:

6 августа, суббота

11.00 п.Метлино

Этно-фестиваль национальных культур народов Южного Урала "ZAMAN 2022".

18.00 Летний театр в Городском парке

"Лейтенант с острова Инишмор" М.МакДонах

Чёрная комедия (18+)

7 августа, воскресенье

10.30 Летний театр в Городском парке

"Зарядка для хвоста" Г.Остер

Сказка (0+)

12.00 Детский парк

Игровая развлекательная программа «Когда все в парке».

18.00 Летний театр в Городском парке

«Игра в джин» Д.Л.Кобурн

Трагикомедия 12+

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.