Всем приятных, солнечных и веселых выходных!
Афиша на 6-7 августа!
Озерск и его окрестности:
Все выходные:
глк "Егоза"
6 августа, суббота
С 11:00 до 16:00 работает "Байк Парк Егоза"
-Подъёмник
-6 горных велотрасс
-Обед от шефа (могут заказать все желающие)
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74"
7 августа, воскресенье
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74"
В любой день недели и любое время дня: возможность безгранично гулять пешком или кататься на велосипеде по склонам Егозы и тропам Егоза-Сугомак.
График работы Лодочной станции:
6 августа, суббота
11.00 п.Метлино
Этно-фестиваль национальных культур народов Южного Урала "ZAMAN 2022".
18.00 Летний театр в Городском парке
"Лейтенант с острова Инишмор" М.МакДонах
Чёрная комедия (18+)
7 августа, воскресенье
10.30 Летний театр в Городском парке
"Зарядка для хвоста" Г.Остер
Сказка (0+)
12.00 Детский парк
Игровая развлекательная программа «Когда все в парке».
18.00 Летний театр в Городском парке
«Игра в джин» Д.Л.Кобурн
Трагикомедия 12+
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.