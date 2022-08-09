Озерские параспортсмены вернулись с победой из Трехгорного.

6 августа в городе Трёхгорный прошёл традиционный областной спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья "Колесо жизни". Фестиваль посвящён памяти Оксаны Лозы, председателя местной организации общества инвалидов, стоявшей у истоков мероприятия.

Сборная команда озерчан, представители Озёрского отделения ЧООО Всероссийского общества инвалидов, руководителем которого является депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Юрий Халиков, заняла призовые места во всех дисциплинах:

Лисицына Тамара - 1 место (шашки),

Алферова Наталья - 1 место (дартс),

Гайсин Спартак - 2 место (бадминтон среди мужчин),

Алферова Наталья - 2 место (бадминтон среди женщин),

Команда Озерска - 3 место (бочче).

- Те, кто хоть раз бывал на спортивном празднике в Трехгорном, мечтают вернуться сюда, ведь это — общение, встречи с новыми и старыми друзьями. Это возможность доказать самому себе, что физические недостатки — не приговор. Благодарим за хорошую организацию и дружеский приём Трёхгорную городскую общественную организацию инвалидов "Колесо жизни", службу социальной защиты населения города Трёхгорный.

Отдельное спасибо хочется сказатьь прикреплённому к нам волонтёру Шнайдер Дарье, благодаря которой наша команда в гостях чувствовала себя как дома, - подвел итоги поездки Юрий Халиков.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51903/