На Южном Урале ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

В Челябинской области ожидается резкий перепад температур – колебания составят от минус 2 ночью до плюс 24 днем.

По данным синоптиков, минимальное понижение возможно при прояснении в ночи на 18 и 19 августа. При этом средняя ночная температура составит 6-11 градусов выше нуля, а в горах – плюс 1. Днем в четверг ожидается от 16 до 21 градуса, на юге – до 24.

В ночь на пятницу средняя температура опустится до плюс 3-8 градусов, а днем, напротив, повысится до 18-24.

Ночью в субботу синоптики прогнозируют от плюс 6 до плюс 11, а в низинах – до минус 1. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

В пятницу и субботу осадков в регионе не ожидается, однако погоду будет портить ветер силой 3-8 м/с, который при порывах может достигать 12 м/с. В субботу местами возможны кратковременные дожди.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidayutsya-zamorozki-do-minus-2-gradusov_152965.html