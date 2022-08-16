В Челябинской области прогнозируют заморозки до -2 градусов.

Предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, в горах осадки будут умеренными. Столбики термометров опустятся от +6 до +11°C, в горах и низинах похолодает до +1°C. При прояснении возможны заморозки до −2°C. Днем воздух прогреется от +16 до +21°C, на юге потеплеет до +24°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-prognoziruyut-zamorozki-do-2-gradusov/