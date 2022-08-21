Озерчанин стал серебряным призером VI Парижского полумарафона.

Более двух тысяч легкоатлетов – профессиональных спортсменов и любителей бега со всей России приняли участие в VI Парижском полумарафоне, который прошел 20 августа в Нагайбакском районе Челябинской области под слоганом «Твое второе дыхание».

В легкоатлетическом пробеге принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

- Я очень рад, что Парижский полумарафон набирает популярность. Друзья, спасибо вам, я уверен, что и в будущем наш полумарафон будет пользоваться успехом. Желаю провести этот день с удовольствием. Конечно, будут победители в этом полумарафоне, это все-таки спортивная дистанция. Но мне кажется, все мы сегодня победители, и это здорово, – обратился Алексей Текслер к гостям и участникам масштабного спортивного праздника.

Озерский городской округ представляла команда из восьми человек.

В забеге на 10 км в своей возрастной группе серебряным призером стал озерчанин Степан Корпылев. Молодой человек увлекается лыжными гонками, но в этот раз решил принять участие в легкоатлетическом забеге и побороться с сильнейшими легкоатлетами. Его мама, Анастасия Корпылева, сотрудница ПО «Маяк», заняла третье место в забеге на ту же дистанцию в своей возрастной категории.

- Я очень довольна, что мы смогли принять участие в таких масштабных соревнованиях. Дистанция нас испытывала зноем и жарой, без капли тени. Бежать пришлось по степной местности. Было трудно, но мы справились! Сам спортивный праздник организовали на высшем уровне. Было организовано питание, концерт, награждение и море фотографий с аналогом «Эйфелевой башни». Думаю, в следующем году поедет больше спортсменов и любителей бега. Выражаю благодарность администрации округа за поддержку!- поделилась впечатлениями Анастасия.

Озерский городской округ представляла команда из восьми человек. Всем участникам соревнований были вручены памятные медали.

Справочно:

Парижский полумарафон, появившийся в Нагайбакском районе в 2016 г., уже вышел за пределы района и области, ежегодно привлекая участников со всей России. В первых состязаниях участвовало менее 200 человек, в этом году – более 2000

Парижский полумарафон – не только спортивный, но и социальный проект, призванный привлечь внимание к культуре и истории района. Все вырученные средства идут на ремонт музея с.Париж.

Фото предоставлены организаторами.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52028/