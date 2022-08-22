В Озерске готовятся провести Осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга — 2022».

1 сентября сотрудники Центральной городской библиотеки снова готовятся провести Осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2022». Он будет приурочен к Году культурного наследия народов России.

«Книгобежцы» проверят знания респондентов о музыкальном фольклоре и традиционных обрядах, сказках, мифах и легендах, художественных промыслах, ремёслах и других богатствах культуры народов, населяющих нашу необъятную страну.

Этот забег пройдет при поддержке Госкорпорации «Росатом», программы «Территория культуры Росатома» в целях популяризации библиотеки и чтения, а так же, активизации интереса людей к посещению городских библиотек.

Стратегическими партнёрами акции являются: издательство «Творческий центр Сфера» (одно из ведущих российских издательств в области учебного книгоиздания) и платформа «ВАУ!КНИГА!» (онлайн-сервис для внеклассного чтения).

Дорогие озерчане, будьте готовы ответить на наши вопросы! И если вы увидите человека в белой футболке «Бегущая книга», спешите поймать свою удачу!

Участников акции ждут интересные вопросы и приятные сюрпризы.

Если появились вопросы, задавайте их на Email: begkniga@gmail.com

в сообщения группы ВКонтакте: https://vk.com/begkniga

или по телефону: 2-38-40

#БегущаяКнига #БегомЗаКнигой

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52039/