Житель Озерска незаконно продал дизельного топлива почти на 10 млн. руб.

В Озерске пресечена нелегальная деятельность местного жителя, занимавшегося незаконной продажей дизельного топлива

По предварительным данным, на протяжении пяти лет 55-летний озерчанин продавал нефтепродукты, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и не являясь участником или руководителем торговой организации. В результате нелегальной деятельности мужчина незаконно получил почти 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Озерчанину может грозить до пяти лет лишения свободы.

https://dostup1.ru/society/Zhitel-Ozerska-nezakonno-prodal-dizelnoe-toplivo-pochti-na-10-mln_153304.html