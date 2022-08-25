Новый облик сквера им.Броховича.

Ежегодно у иногородних студентов и их родителей возникает проблема с жильем. Университеты предоставляют общежития, но количество мест там ограниченно. Учащимся приходится искать другие варианты. Подробнее
24 августа на театральной площади Озерска участники Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом – 2022» торжественно закрыли летний трудовой семестр. Руководители ПО «Маяк» и округа поблагодарили студентов за полезный труд и достигнутый результат. Подробнее
Вот уже два года на территории Озерского городского округа действует практика инициативного бюджетирования. За это время в округе при финансовой поддержке из областного бюджета реализованы 40 проектов. Подробнее
В связи с ремонтными работами, проводимыми ММПКХ, будет временно перекрыто движение автотранспорта: с 29.08.2022 г. 09:00 до 09.09.2022 г. 17:00, по ул. Космонавтов (от ул. Кирова до ул. Советская). Подробнее
В связи с ремонтными работами ММПКХ на теплосети в период с 29.08.2022 г. с 9 час. 00 мин. до 09.09.2022 г. 17 час. 00 мин. движение автомобильного транспорта будет перекрыто на участке автомобильной дороги по ул. Космонавтов от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул. Советская. Подробнее