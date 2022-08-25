Новый облик сквера им.Броховича.

В связи с ремонтными работами ММПКХ на теплосети в период с 29.08.2022 г. с 9 час. 00 мин. до 09.09.2022 г. 17 час. 00 мин. движение автомобильного транспорта будет перекрыто на участке автомобильной дороги по ул. Космонавтов от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул. Советская. Подробнее