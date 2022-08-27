Флаг ФМБА на вершине Эльбруса. Врач ФГБУЗ КБ №71 покорил вершину Кавказских гор.

В Международный день альпинизма, 8 августа (не то, чтобы специально, просто символично совпало), флаг ФМБА взвился на западной вершине Эльбруса на высоте 5642 м. Так наши альпинисты покорили самую высокую гору России и Европы. Среди них – врач ФГБУЗ КБ №71 Александр Конради, который и водрузил флаг на вершину.

Присутствие в альпинистской группе профессионального врача изначально не афишировалось, но шила в мешке не утаишь, и для кого-то эта новость стала дополнительной психологической поддержкой. Ведь это только в кино всё легко, просто и под красивую музыку. В реальности все гораздо сложнее и прозаичней.

- Было тяжело? Как справлялись с нагрузками?

- Временами, конечно, было тяжко, - вспоминает Александр Борисович. - В нашей группе изначально было 32 человека, до вершины добрались только 18. Остальные сошли на разных этапах подъема, хотя были достаточно физически подготовлены и сильны. У кого-то суставы заболели, у кого-то мышцы сильно «забились» в условиях гипоксии, у кого-то горная болезнь очень сильно заявила о себе.

Учитывая нагрузки и те изменения, которые происходят в организме в условиях высокогорья, готовиться нужно задолго до восхождения: регулярно тренироваться, бегать желательно с подъемом в гору. Наверное, поэтому «горняшка» (горная болезнь – болезненное состояние организма человека, поднявшегося на значительную высоту над уровнем моря) проявила себя только в первые дни, потом наш земляк адаптировался и стало легче. Теоретическая подготовка также была необходима: много читал об особенностях и условиях подъема в горы, изучал специфику экипировки в условиях, где температура колеблется от -25 до +15 в течение суток, анализировал особенности питания в условиях высокогорья. Ну, и настраивался, конечно! Ведь важность психоэмоционального настроя тоже никто не отменял.

- Сколько дней длился поход? Какие этапы подъема прошли?

- Девять дней. А начался он из кабардино-балкарского села Тегенекли, с базы на высоте 2100 м. Затем каждый день пробовали свои силы и поднимались на более высокий уровень: 2800 (обсерватория “Пик Терскол”, с заходом на водопады «Девичьи косы»), 3100 (гора Чегет, через озеро Донгуз Орун), 3800 (штурмовой альпинистский лагерь), 4700 (скалы Пастухова) и сам штурм высоты на 5642 м. Последний подъем преодолели с первого раза, хотя всегда закладывается день на вторую попытку.

- Какие эмоции испытали на самой вершине?

- Непосредственно в момент вхождения на вершину возникает чувство эйфории и вселенского счастья от раскрывшейся панорамы красот и осознания того, что ты всё-таки дошел, – вспоминает Александр Борисович. – Но очень быстро ликование сменяется чувством дикой усталости. Некоторые люди просто падали обессиленные. Дается 15-20 минут на то, чтобы отдышаться, и вниз. На самой вершине нельзя долго находиться, гипоксия тут же «накрывает».

- Для чего же нужно всё это? Неужели, и в этом наша историческая жажда создавать себе трудности ради их успешного преодоления?

Александр Борисович смеется:

- Нет, конечно! В горах раскрывается сущность человека. Он, превозмогая себя, становится сильнее. Некоторые из нашей группы говорили, что для них вся жизнь разделилась на до восхождения на Эльбрус и после. Очень важно, с какими мыслями ты шел. Кого-то горы принимают, а кого-то нет. Один мужчина из нашей группы с большим трудом, но дошел только благодаря молитвам, которые ему дала мама. А одна из женщин посвятила подъем своему отцу, который мечтал, но так и не успел в своей жизни совершить восхождение. Или вот – пожилой мужчина шел рядом с сыном, испытывая страшную гипоксию, но очень хотел поддержать сына в этом подъеме. Дошел, но спускать пришлось его уже с поддержкой кислородом. Вот такая сила духа, которая тоже очень важна. У одной из молодых альпинисток накануне был день рождения и ей очень хотелось дойти, сделав такой своеобразный подарок самой себе. Личная мотивация здесь имеет огромное значение…

- Александр Борисович, стандартный вопрос: «Какие планы?»

- Интересных горных маршрутов очень много. Конечно, хотелось бы побывать на таких высотах еще не раз. Хватило бы только времени на всё.

Ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=fUEFOZybfMk