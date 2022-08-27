Школы Озерска готовы к новому учебному году.

Образовательные организации округа второй год подряд активно участвуют в проектах в рамках инициативного бюджетирования. Глава округа Евгений Щербаков убедился в эффективности программы и успешной реализации проектов, побывав в лицее № 23.

В этом году на средства инициативного проекта проведен ремонт библиотеки. По словам директора лицея Елены Лукьяновой, ремонт был необходим для того, чтобы помещение соответствовало яркой красивой новой мебели, установленной в библиотеке в 2021 году.

Стоит отметить, лицей №23 постоянно включается в различные программы и второй год является инновационной площадкой Министерства образования Челябинской области. За счет этого в 2021 году школа получила дополнительные средства на покупку инновационного оборудования. В частности, в прошлом году кабинет информатики был переоборудован в конференц-класс. Тогда же приобрели оборудование и мебель для школьной библиотеки.

– Мы мечтали, чтобы библиотека стала современным комфортным информационным центром, который сегодня нужен нашим детям. И мечты осуществляются. Здесь прекрасно сосуществуют и книга, и возможность поработать через интернет, в том числе с другими библиотеками. Наши учащиеся много работают со «Школой проектов Росатома», а самое главное, мы считаем, что библиотека не должна пустовать, поэтому внедряем новые формы работы, и наши дети с удовольствием приходят сюда, - рассказала Елена Лукьянова.

Кроме того, в этом году в актовом зале лицея установлен современный мультимедийный комплекс, отвечающий всем необходимым требованиям при проведении разнообразных мероприятий, в которых активно принимают участие лицеисты.

Отметим, в августе состоялась приемка общеобразовательных организаций к новому учебному году. В настоящее время все школы уже прошли межведомственную комиссию. При подготовке школ учитывается антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, исполнение санитарных норм, готовность к ведению образовательной деятельности.

Глава округа Евгений Щербаков:

- Школы округа традиционно готовы к приему учащихся и к 1 сентября. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке образовательных организаций. Летом перед директорами школ и их коллективами стояла задача привести в порядок помещения, отремонтировать здания, реализовать различные проекты, чтобы озерские дети в комфортных условиях получали новые знания. Сегодня на примере лицея №23 мы видим, как много было сделано: школа за два года приобрела современный вид: обновление фасада, ремонт помещений, новое оборудование для обучения детей. Квалифицированный коллектив лицея под руководством Елены Анатольевны Лукьяновой активно заявляется во все программы, грамотно проявляет инициативу, и получает положительный и видимый результат. Сегодня посмотрел библиотеку: ярко, привлекательно и комфортно для детей, сделан хороший ремонт.

Заметные изменения произошли в других учебных заведениях округа. По словам начальника управления образования администрации Любови Горбуновой, ежегодно на нужды школ выделяются средства из местного бюджета, но образовательные учреждения при поддержке специалистов администрации округа пользуются возможностью участвовать в проектах разного уровня:

- Мы участвуем в национальном проекте «Образование», программе «Развитие образования в Челябинской области» по направлению «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем». Объектом проведения капитального ремонта мастерских и оснащения средствами обучения в этом году стала специальная коррекционная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №37. Это позволит получить лицензию на профессиональную подготовку учащихся школы. Сейчас, благодаря тому, что появятся оборудованные мастерские, школа получит возможность готовить учащихся к профессиям.

В рамках этой же программы отремонтирован фасад школы. В общей сложности финансирование составило более 35 млн рублей из бюджетов трех уровней. В следующем году планируется выполнить масштабные ремонты школы №34 в Озерске и школы №41 в поселке Новогорный.

Что касается инициативного бюджетирования, в этом году средства на реализацию получили 11 проектов. Так, в школе №35 заканчивается ремонт кровли и установка оконных блоков, а в школе №33 завершается ремонт фасада. В здании школы №38 поменяли деревянные оконные блоки на окна ПВХ, ремонтируют входную группу и создается безбарьерная (доступная) среда у центрального входа. В школе №32 завершается ремонт фасада учебного здания начальной школы и фасада здания спортивного зала. В детском саду № 8 (пос. Метлино) заменены окна. Реализован проект ДТДиМ - замена окон в клубе по месту жительства «Ровесник». В Детском эколого-биологическом центре близится к завершению капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника, которые станут более удобными для размещения животных и птиц.

Все эти текущие ремонты стали возможны благодаря участию школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в инициативном бюджетировании.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52107/