Госавтоинспекция предупреждает: опасное вождение приводит к печальным последствиям.

31 августа, на 2 – ом км шоссе Озерское, зарегистрировано дорожно – транспортное происшествие с участие двух автомобилей ВАЗ 2112 и Xonda CR-V. Благодаря видеозаписям очевидцев аварии можно говорить, что данное происшествие спровоцировал молодой водитель ВАЗа опасным вождением. В результате молодой человек получил телесные повреждения и находится на лечении в травматологии. Второй водитель за медицинской помощью не обращался.

Согласно п. 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации опасное вождение – это неоднократное совершение одного или совершение нескольких следующих друг за другом действий, связанных с нарушением Правил, выражающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;

- перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты («игра в шашки»), кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;

- несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;

- несоблюдении бокового интервала;

- необоснованном резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно – транспортного происшествия;

- препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Опасное вождение в данном случае закончилось для самого водителя, создавшего аварийную ситуацию проблемами со здоровьем, техническими повреждениями транспортных средств. Но бывают не такие «удачные стечения обстоятельств», и могут погибнуть люди. За что придется отвечать согласно Уголовному Кодексу. Так что обратите внимание на свою манеру вождения и примите меры к изменению поведения!