Новые законы для россиян – изменения в сентябре 2022 года.

Смягчение правил техосмотра и ужесточение требований к работодателям и другие изменения сентября.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ШКОЛ

Каждая неделя в школах будет начинаться с поднятия флага России и исполнения государственного гимна – стандарт проведения церемоний разработало Минпросвещения РФ.

Начнут действовать новые ФГОСы – федеральные государственные образовательные стандарты. Акцент в образовательном процессе будет делаться на практическое применение знаний. Дети с начальных классов начнут осваивать уроки финансовой грамотности; по желанию родителя ребенок сможет изучать второй иностранный язык. При изучении некоторых предметов будут преподаваться базовый и углубленный уровни: например, в новых стандартах изменили предметные результаты по технологии, математике и информатике.

Изучать историю начнут с 1 класса. Старшеклассники будут изучать дополнительный курс «Россия – моя история»

Самые короткие каникулы в школах будут длиться не менее семи дней.

Все младшеклассники России с нового учебного года будут обеспечены горячим питанием. Что касается учащихся старших и средних классов, то горячими обедами их обеспечат до 1 сентября 2023 года.

ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИЙ

Размер стипендий в России пересматривают каждый год, обычно их индексируют на прогнозный уровень инфляции. С 1 сентября 2022 года выплаты студентам повысят на 4%.

СМЯГЧЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХОСМОТРА

Согласно новым правилам техосмотра, обязательных пунктов для проверки легковых автомобилей станет меньше: вместо 82 параметров останется 55. При техосмотре частных легковых автомобилей больше не будут проверять:

• наличие аптечки, огнетушителя и знака «Аварийная остановка» (хотя они остаются обязательными по ПДД, и за их отсутствие сотрудник ДПС может выписать штраф 500 рублей);

• каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;

• коррозии и механические повреждения трубопроводов и шлангов;

• работу штатного противоугонного устройства;

• остаточную глубину рисунка протектора — вместо этого будут измерять его высоту;

подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло (исправность дворников продолжат проверять);

• уровень шума выхлопной системы.

МОЛОКО ЗА «ВРЕДНОСТЬ»

Сокращается число видов деятельности, сотрудники которых должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование. Новые правила касаются непедагогического персонала, а также обслуживающего персонала подъемных сооружений или сосудов под давлением, которые не зарегистрированы в Ростехнадзоре.

Работающие на вредном производстве – сварщики, бондари, лаборанты химического анализа, прядильщики и маляры, которые работают с некоторыми красками – будут получать дополнительное лечебно-профилактическое питание в обед; 0,5 л молока в смену положено, в том числе, тем, кто, например, взаимодействует на работе с химией, включая красители, микроорганизмы, споры, живые микроклетки и радиоактивные соединения. Вместо молока могут давать кефир, ряженку, простоквашу, ацидофилин или йогурт. Те, кто не пьет молочку, могут получить денежную компенсацию.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

С 1 сентября работодатель обязан уведомлять Роскомнадзор о работе с персональными данными сотрудников при оформлении гражданско-правового договора или оформлении пропуска для входа на территорию. Помимо этого, в стране запретят сбор биометрических персональных данных у подростков (фото, видеозапись, отпечатки пальцев, результаты тестов ДНК и прочее). Совершеннолетний сотрудник также может отказаться от предоставления биометрических данных, и работодатель обязан учесть эти пожелания.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБЫЧНОГО КЕШБЭКА В БАНКАХ

В апреле 2022 года ЦБ ограничил комиссию за прием карт при оплате социально значимых товаров и услуг – например, продуктов, одежды, топлива, лекарств. Из-за этого многие банки снизили начисление кешбэка по этим категориям товаров. Ограничение длилось до 31 августа 2022 года. С 1 сентября возвращается стандартная комиссия за прием карт, а значит, банки начнут повышать кешбэк до прежнего уровня.

УСЛОЖНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ-НЕКВАЛОВ

Инвестор по-прежнему будет отвечать на четыре вопроса, но они будут выбираться случайным образом из восьми. В каждую комбинацию будут включаться задания разной сложности. ЦБ считает, что так инвесторам будет сложнее пройти тест с помощью перебора вариантов ответов – а значит, купить сложный инструмент без адекватной оценки своих знаний и рисков.

СМЕНИТЬ «УПРАВЛЯЙКУ» СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки в Жилищный кодекс. Теперь чтобы сменить управляющую компанию в многоквартирном доме, понадобится более 50% голосов всех собственников жилья (ранее 25%). По мнению экспертов, нововведение позволит снизить количество конфликтов среди жильцов и подкупов со стороны управляющих организаций. Но могут возникнуть проблемы: сменить недобросовестную компанию теперь будет сложнее.

ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ МИКРОДОЛЕЙ ЖИЛПЛОЩАДИ

Запрещается делить жилье на доли меньше 6 кв.м на человека. Исключение – если недвижимость делится при передаче по наследству, покупается с использованием материнского капитала или в случае приватизации. Сделки с микродолями, которые совершались до вступления закона в силу, признаются действительными. Но уже имеющиеся доли меньше 6 кв.м нельзя будет покупать и продавать.

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН

С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, и если в отношении него прекращено исполнительное производство – то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег.

ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ ПЕРЕВЕЗТИ РОДСТВЕННИКОВ В РФ

Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам.

Изменение в первую очередь направлено на наших соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

ЗАПРЕТ СКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ

Поправки в закон «О рекламе» ужесточают наблюдение государства за рекламой в интернете: теперь вся цифровая реклама должна будет маркироваться и учитываться в специально созданном для этого реестре. Главное для обычных пользователей интернета – теперь вся реклама будет обязательно иметь пометку «реклама». Такое обозначение разместят на баннерах, в видеоплеерах, текстовых блоках и соцсетях.

По материалам пресс-службы ГД РФ

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-sentyabre-2022-goda_153462.html