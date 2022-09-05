О ситуации по клещевым инфекциям в Озерском городском округе.

Межрегиональное управление № 71 ФМБА России информирует об эпидемической ситуации по клещевым инфекциям.

По данным еженедельного мониторинга на 02.09.2022г. в Озерском городском округе (далее - ОГО) от укусов клещей пострадало 968 человек, из них 153 ребенка, что превышает уровень аналогичного периода 2021 года в 1,8 раза (на 02.09.2021г. пострадало 535 человек, из них 111 детей).

Распределение укусов клещами по месяцам: за апрель с начала эпидемиологического сезона пострадало 28 человек, из них- 4 ребенка; за май- 208 человек, из них- 44 ребенка; за июнь- 620, из них детей- 88; за июль- 97, из них детей- 10, за август- 15, из них детей- 7.

Несмотря на значительное снижение количества укусов за август, необходимо помнить, что осенью, как правило, у клещей начинается второй сезонный пик активности.

В ОГО с начала эпидемического сезона диагноз «Иксодовый клещевой боррелиоз» (болезнь Лайма) установлен у 4-х человек (3 взрослых, 1 ребенок), у 8-ми человек установлен диагноз «Клещевой вирусный энцефалит» (далее- КВЭ). Среди заболевших КВЭ 6 взрослых, 2 ребенка (13 и 8 лет). Из всех заболевших от КВЭ привит только 1 человек. Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВЭ у не привитого мужчины.

В Челябинской области зарегистрировано 38 подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом (в т.ч. у 2 детей); 24 случая клещевого боррелиоза. Регистрируются тяжелые случаи заболевания у непривитых, в т.ч. у лиц, не получивших иммунопрофилактику. В Свердловской области зарегистрировано 106 случаев клещевого вирусного энцефалита и 415 случаев лайм-боррелиоза.

Необходимо помнить, что значительно чаще наблюдаются летальные исходы и тяжелые формы болезни у людей, не привитых от КВЭ, поздно обратившихся за медицинской помощью, с несвоевременно поставленным диагнозом, и не прошедших курс специфической профилактики (введение иммуноглобулина). Доказано, что раннее введение иммуноглобулина (до 72 часов) позволяет уменьшить тяжесть заболевания вирусного энцефалита, а ранний прием антибиотиков (до 5 дней) в 98 % случаев предотвращает развитие боррелиоза.

Противоклещевой иммуноглобулин вводят лицам: в случае обнаружения вируса клещевого энцефалита в клеще, у не привитых против КВЭ, у лиц, получивших неполный курс прививок, имеющих дефекты в вакцинальном курсе, не имеющих документального подтверждения о профилактических прививках. Лицам до 18 лет, не привитым против КВЭ, следует проводить иммуноглобулинопрофилактику без учета результатов исследования клеща. В случае повторных укусов через 1,5-2 месяца после введения препарата, иммуноглобулин необходимо вводить снова, т.к. его защитные свойства кратковременные. Для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина, нужно обратиться к врачу.

Напоминаем, что осень - наиболее удобное время для того, чтобы защитить себя и своих близких от клещевого энцефалита с помощью вакцинации. В соответствии с санитарными правилами, привитым против клещевого энцефалита считается лицо, получившее законченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. Последующие ревакцинации проводятся каждые 3 года. Для проведения вакцинации от КВЭ необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.

Следует иметь в виду, что отпуск вакцины в аптеках осуществляется только по рецепту врача, а также с соблюдением температурных условий при доставке вакцины. Всем лицам, желающим привиться против клещевого вирусного энцефалита, следует обратиться в лечебно-профилактические учреждения по месту жительства.

По – прежнему, не надо забывать о необходимости соблюдения мер предосторожности при выезде на потенциально опасные территории (парки, лес, садовые участки), а именно: одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей, проводить само- и взаимоосмотры каждые 10 – 15 минут, не садиться и не ложиться на траву, осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

Эффективность защиты от клещей многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами, которые необходимо применять в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Если Вас укусил клещ, то помните, что присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. В течение 30 суток после укуса необходимо наблюдать за местом укуса. В случае недомогания, повышения температуры, появления мышечных болей, покраснения места укуса необходимо срочно обратиться к врачу.

После удаления клеща рекомендуем проверить его на зараженность клещевыми инфекциями (клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз) для решения вопроса о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина (профилактика клещевого вирусного энцефалита) или/и проведения антибиотикопрофилактики (профилактика боррелиоза, эрлихиозов).

Снятого клеща вместе с кусочком влажной ваты следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон). Клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. До доставки в лабораторию хранить клещей необходимо в холодном месте при температуре + 4 + 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.).

На территории ОГО исследования клещей проводят:

1. Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии № 71», г.Озёрск, ул.Строительная, 2.

2. Лаборатория «Хеликс», адрес:

- г. Озерск, пр. Карла Маркса, 6,

-пос. Новогорный, ул. Ленина, 15.

3. Лаборатория «РеалМед», адрес: г. Озерск, ул. Монтажников, 54,

4. Лаборатория «СИТИЛАБ», адрес: г. Озерск, просп. Победы, 25.

5. Лаборатория «Инвитро», адрес: г. Озерск, Октябрьская ул., 15А.

В случае положительного результата исследования клеща на зараженность клещевыми инфекциями, нужно немедленно обратиться к врачу.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52195/